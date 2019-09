YB vergibt Sieg – Sion lässt sich nicht bremsen

Nach 30 Minuten stellte YB-Trainer Gerardo Seoane sein 4-3-2-1-System auf ein 4- 4-2 um. Der Ausgleich entstand dennoch eher glücklich durch einen Fehler eines Luzerners. Verteidiger Stefan Knezevic verschätzte sich und konnte Roger Assalé danach nur noch im Stil eines Kranzschwingers im Strafraum niederringen. Den Penalty zum 1:1 verwandelte Jean-Pierre Nsame sicher. Es war bereits der 6. Saisontreffer des 26-jährigen Kameruners. Nur fünf Minuten traf Assalé nach einer schönen Einzelleistung zum 2:1. Die Young Boys haben mit zwei Chancen in 45 Minuten das Spiel gedreht. Schmeichelhaft zwar, aber effizient.



YB kontrollierte die Partie in Luzern



«Wir brauchen den Schlag auf den Kopf, um einen Gang hochzuschalten, sagte Christian Fassnacht zu Pause. «Jetzt sind wir auf Kurs.» Tatsächlich. Die Müdigkeit und Enttäuschung nach dem Aus in der Champions League schien endgültig aus den Knochen geschüttelt, die Leichtigkeit eines Tabellenführers wieder da zu sein. YB kontrollierte die Partie in Luzern. Wenig sprach für Häberlis Team. Doch die Mannschaft zeigte Moral. Sie biss sich erneut ins Spiel. Es entstand ein hitziges Hin und Her, mit Chancen hüben wie drüben. Mit dem FCL als glücklichere Partei.



Nach einem Eckball schraubte sich Verteidiger Lucas Alves am Höchsten und traf zum inzwischen verdienten 2:2. Tsiy Ndenge hatte sogar noch die Chance zum ersten Heimsieg der Saison. Statt Freistoss liess Ref Tschudi weiterlaufen. Eine strittige Entscheidung. Im Gegenzug hielt Schwegler Mambimbi zurück und sah Gelb-Rot (93.). Schwegler applaudierte in Richtung Schiedsrichter. Es wurde nochmals hektisch, aber blieb beim 2:2 – in einem Spiel, das keinen Verlierer verdient hat.



Thun nach 45 Minuten im Rückstand



«Ab und zu brauchen wir ein Tor um aufzuwachen», sagte Thuns Matteo Tosetti in der Pause. Der 27-jährige Tessiner ist gerade verletzt, der Oberschenkel, und das ist für Thun nicht gut. Tosetti gehört zu den besten Vorbereitern der Liga. Wenn er fehlt, tun sich die Berner Oberländer häufig schwer. Oder: Noch schwerer als sonst.

Thun ist nicht gut in die Saison gestartet. Die Mannschaft gewann in den ersten fünf Super-League-Runden nur ein Mal, zuletzt unterlag sie Servette zu Hause 0:4. Nun kam Sion in die Stockhorn-Arena. Thuns Trainer Marc Schneider setzte nach den enttäuschenden jüngsten Resultaten auf einen neuen Goalie, Andreas Hirzel spielte für den fehleranfälligen Guillaume Faivre. Doch auch der 26-jährige Zürcher, einst beim HSV unter Vertrag, konnte nicht verhindern, dass sein Team nach 45 Minuten in Rückstand lag. Hirzel war chancenlos, als Ermir Lenjani nach einem phantastischen 70-Meter-Pass von Pajtim Kasami alleine vor ihm stand und mit einem Lob das 1:0 für die Walliser erzielte. Thuns Trainer Marc Schneider ärgerte sich über die miserable Verteidigungsarbeit seines Teams in dieser Szene: «Das war ein riesiges Geschenk».