Zidane: «Ich weiss nicht, ob es um meinen Job geht»

Zidane will nicht von einer Krise reden

«Ich bin seit 18 Jahren bei diesem Verein. Ich weiss, wo wir stehen. Das Gerede, dass der Trainer gewechselt werden muss – das können wir nicht ändern. Im Fussball vergisst man das Geleistete zwar, aber es zählt nur die Gegenwart», so der ehemalige Welt- und Europameister. «Mich stört es, was gesagt wird, ich mag es nicht, aber ich kann die Leute von ihren Meinungen nicht abhalten. Ich weiss nicht, ob es gegen Galatasaray um meinen Job geht. Das kann ich nicht beantworten, das muss man andere fragen. Ich will immer hier sein.»

Von einer Krise will Zidane nicht reden. Auch nicht von fehlender Einsatzbereitschaft und Willen. «Dass wir ohne Intensität und ohne Leidenschaft in die Spiele gehen – genau so ist es nicht. Manchmal spielen wir nicht gut. Das kann es geben. Aber wir sind Real Madrid und können uns in keiner Minute einen Fehler erlauben. Und dennoch unterläuft uns manchmal einer. Wir müssen die Fehler minimieren – ganz klar.»

Eden Hazards erste Gala bei «Gala»?

Auf die Unterstützung der Neuverpflichtungen kann Zidane Real bislang nicht zählen. 60-Millionen-Mann Luka Jovic hat sich noch nicht an den spanischen Rhythmus gewöhnt. Kommt es zu Eden Hazards erster Gala? Der 100-Millionen-Stürmer, der endlich Cristiano Ronaldo vergessen machen soll, kam bislang nicht auf Touren. Der Belgier erzielte in sechs Einsätzen ein Tor. Neben Toni Kroos, der im Mittelfeld wieder mehr Verantwortung übernehmen muss, könnte Fede Valverde auflaufen. Der erst 21-jährige Uruguayer zählt zu den wenigen positiven Ausnahmen in einer bisher schwachen Saison.

Oder vielleicht hilft auch die Erinnerung zurück ans Jahr 2013. Beim bislang letzten Duell im Ali Sami-Yen-Stadion gegen Galatasaray legte Real mit einer 6:1-Gala die Basis für «La Decima», den zehnten Titel in der Königsklasse.