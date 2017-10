«Nur von Bodenmann lese ich nichts»

Beim letzten Gastspiel in Zug hatte der SC Bern den Titel gefeiert: Konnten Sie diese Gedanken vor der Rückkehr in die Bossard-Arena ausblenden?

Simon Bodenmann: Es handelt sich um gute Erinnerungen, die du dir gerne ins Gedächtnis rufst. Deshalb ging es gar nicht darum, diese auszublenden. Reisen wir nach Zug, wissen wir: «Hey, hier haben wir schon Grosses erreicht.» Das gibt Selbstvertrauen.

Die Partie beinhaltete vieles, was Eishockey unterhaltsam macht. Zuweilen wähnte man sich als Zuschauer in den Playoffs – und als Spieler?

Es war jedenfalls ein äusserst ­intensiver Match. Mehrere Führungswechsel, Strafen, aberkannte Tore: Das Spiel bot alles, was zu einem geilen Hockeyabend gehört. Wir hatten uns auf einen Spitzenkampf eingestellt, und es wurde auch ein Spitzenkampf. Gegen Ende besassen wir mehr Energie und konnten das Spiel entscheiden.

Der SCB ist nach vier Siegen in Folge Tabellenführer.

Wir hatten vor zwei Wochen gegen Genf und Lugano auf dumme Weise verloren. Nun konnten wir uns endgültig rehabilitieren. In den Spielen gegen Davos und Zug haben wir gezeigt, dass wir ein Spitzenteam sind.

Offenbar scheint die Erfolgs­sättigung kein Problem zu sein.

Wenn du nicht mit vollem Einsatz spielst, nicht in Schüsse liegst, dann kriegst du es von den Mitspielern zu hören. So etwas wird in diesem Team nicht akzeptiert. Zudem haben wir einen Trainer, der ein Nachlassen nicht toleriert und uns immer auf die Zehenspitzen steht (lacht).

Der SCB ist nach zwei Titeln in Serie mehr denn je «l’équipe à battre». Gehen die Gegner nun noch härter zu Werke?

Ich bin auch wieder ein Jahr älter, das spüre ich in jedem Spiel (lacht). Aber sonst? Gegen die ­Zuger ist es jedenfalls immer speziell. Wir versuchen, hart auf den Körper zu spielen, das mögen sie nicht. So gehen schnell die Emotionen hoch.

Zuletzt verkündete der SCB regelmässig eine Vertragsverlängerung – nur jene mit Ihnen noch nicht.

(lacht) Ich habe am Freitag von meinem Vater ein SMS mit exakt diesem Inhalt gekriegt: «Ich lese immer von Vertragsverlängerungen in Bern. Nur von Bodenmann lese ich nichts.»

Und?

Ich habe in der Vergangenheit einmal sehr frühzeitig einen Vertrag unterschrieben und damit keine guten Erfahrungen gemacht. Ich mache mir keinen Stress, ich habe keinen Stress.

Aber Ihnen gefällt es in Bern.

Mir gefällt es sehr gut. Die Mannschaft ist grossartig, wir haben einen Riesenteamgeist. Es macht Spass, mit den Jungs zu kämpfen, jeder geht für jeden. Für den SCB zu spielen, das bereitet mir viel Freude.

