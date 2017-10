Playoff-Duft im Spätherbst

Was den Spielern des SC Bern am frühen Samstagabend wohl durch den Kopf ging, als sie die Gästegarderobe der Bossard-Arena betraten? War es die Erinnerung an den Auftritt von Kari Jalonen, der an dieser Stätte im Frühling erzählt hatte, sich eine Holzhackermaschine angeschafft zu haben? 20 Jahre alt sei sie, aber trotzdem wie neu. Dann zeigte er ein Bild mit einer leicht bekleideten nordischen Holzfällerin, begleitet von schallendem Gelächter.

Auf diese Weise vermochte der Finne bei den Spielern vor der letzten Finalpartie die Anspannung zu lösen. Vielleicht war es auch die Erinnerung an den Meistertrubel in der Garderobe, Tanzeinlage des Trainers inklusive? So oder so dürften sich die Berner kurz nochmals einige Episoden vom 17. April 2017 vor Augen geführt haben, als der SCB in Zug 5:1 gewonnen und den Meistertitel gefeiert hatte. Tempi passati zwar – aber für die Beteiligten noch immer präsent.

Am Samstag also kam es zum ersten Wiedersehen zwischen Zug und Bern seit dem Playoff-Final. Die Zuger trachteten gemäss Eigenaussage nach Revanche, was im Prinzip nicht möglich war. Eine Qualifikationspartie vermag schliesslich nie ein Geschehnis im Playoff-Final wettmachen.

Nur: Ein Spitzenkampf war der Vergleich allemal, und manch einer wähnte sich in Anbetracht der Intensität nicht an der Schnittstelle von September zu Oktober, sondern wahrhaftig in den Playoffs. Der SCB reüssierte nach viel Hü und Hott auf beiden Seiten 6:3. Jalonen war zwar nicht zum Tanzen aufgelegt, zufrieden aber war der Coach allemal: «Das erste Drittel war das beste, welches ich in dieser Saison gesehen habe. Beide Teams haben auf hohem internationalem Level gespielt.»

Rüfenacht und der Affe

Das Heimteam wollte den Tarif unverzüglich bekannt geben: Robin Grossmann donnerte Mark Arcobello bereits nach 13 Sekunden in die Bande. Der SCB-Kanadier musste später genäht werden, der Zug-Verteidiger erhielt eine Spieldauerdisziplinarstrafe.

Die Zentralschweizer hatten in Unterzahl in acht Meisterschaftspartien zuvor nur ein Tor kassiert, der SCB reüssierte in den fünf Minuten Überzahl aber gleich zweimal durch Simon Bodenmann respektive Thomas Rüfenacht. Letztgenannter kehrte nach seiner Sperre ins Team zurück, dafür musste Angreifer Mason Raymond weichen.

Für Rüfenacht war es das erste Saisontor, weshalb er sich kurz über die Schulter wischte. Mit der Geste wollte er wohl symbolisieren, den Affen vom Rücken geschüttelt zu haben. In Nordamerika steht die Formulierung «Monkey on your back» dafür, ein Problem respektive eine Bürde mit sich zu tragen.

Eine Bürde war der 0:2-Rückstand für die Zuger nur auf dem Papier. Angeführt von den formstarken Ausländern und befeuert vom Publikum, fanden sie Zugriff aufs Spiel und lagen nach dem ­ungemein spektakulären Startdrittel dank Toren von Garrett Roe, Carl Klingberg und David McIntyre gar in Führung.

Leader, aber nicht sorgenfrei

Im zweiten Abschnitt drückten die Zuger zwar, doch Simon Moser reüssierte als Einziger. Der Treffer wurde korrekterweise aberkannt, weil der Stock des Berner Captains ein My höher als die Torlatte und somit zu hoch gewesen war. Noch nicht genug Spektakel? Bitte sehr. Im Schlussdrittel provozierten die aufsässigen Berner vermehrt Unzulänglichkeiten beim Gegner und nutzten diese resolut aus.

Mosers 4:3 entsprang dabei einem Zusammenstoss zwischen Arcobello und Johan Morant. Der Zuger blieb liegen, der Treffer zählte, was die Zuschauer zur Weissglut trieb und eine Eisreinigung nötig machte. Beim fünften Berner Tor verkam die Abwehraktion von Zugs Goalie Tobias Stephan zum Slapstick – die ebenso dramatische wie unterhaltsame Begegnung war entschieden.

Bern hat dank des Erfolgs die Tabellenführung übernommen. Doch Coach Jalonen ist nicht frei von Sorgen, weil Alain Berger mit einer Handverletzung ausfiel. «Ich möchte mit vier Linien agieren, aber mir gehen die Spieler aus. Einen ‹Extra Guy› können wir nicht mehr holen, das ist ein Problem. Das Programm im Oktober ist sehr straff.»

Tatsächlich stehen für den SCB in diesem ­Monat pro Woche drei Partien an. Am Dienstag spielt der Meister in Hradec Králové gegen Mountfield. Immerhin steht Jalonen für die Partie in Tschechien der «Extra Guy» zur Verfügung: In der Champions League können sämtliche Ausländer eingesetzt werden. Reto Kirchhofer (Berner Zeitung)