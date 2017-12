Zufriedenheit beim EHC Adelboden

Der EHC Adelboden hatte in der Saison 2016/2017 keine ­Chancen auf den Einzug in die Playoffs der Gruppe 2. Für ­Trainer Peter Schranz war dies frühzeitig abzusehen. Mehr...

Am Samstag starten die Teams in der 1.-Liga-Gruppe 2 in die Meisterschaft. Lyss und Zuchwil Regio sind die ersten Anwärter auf Spitzenplätze, dahinter ist vieles offen. Mehr...