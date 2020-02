«Ich wollte jeden Abend der beste Spieler auf dem Eis sein»

Seit 2012 und Ihnen wurde kein Schweizer mehr Ligatopskorer. Warum eigentlich nicht? Vor mir war das 30 Jahre lang keinem Schweizer gelungen. Weil es nicht einfach ist, du dafür auf einem konstant hohen Niveau spielen musst. Jetzt sind Grégory Hofmann und Pius Suter vorne dabei. Gerade «Hofi» traue ich es am ehesten zu, in den nächsten Jahren Ligatopskorer zu werden. Er hat die Fähigkeiten dafür und in Zug talentiertes Personal um sich.