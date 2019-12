Davos gewinnt wieder, Lugano schlägt Fribourg

Nach 13 Siegen in 14 Pflichtspielen waren die Bündner gegen den ZSC am Samstag unsanft auf die Verliererstrasse gedrängt worden. Nun tat die Mannschaft von Trainer Christian Wohlwend das, was sie schon so oft getan hat in dieser Saison: ein enges Spiel gewinnen. Es war am Ende eine bittere Niederlage für die Tigers, die damit vier von den letzten fünf Spielen verloren haben. Sie gingen zwar früh 1:0 in Führung, als Raphael Kuonen den Emmentaler im HCD-Tor, Sandro Aeschlimann, mit einem Schlenzer aus der Distanz erwischte. Doch das Verwalten der Führung gelang nicht gut, Davos fand vor allem dank eines guten Powerplays ins Spiel zurück.