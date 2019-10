Der Exot der National League

Am Montag ist beim EHC Biel lernen angesagt. Jeweils ein Spieler hält in der Garderobe einen Vortrag, das Thema kann frei gewählt werden. Kürzlich war Peter Schneider an der Reihe. Was irgendwie ganz gut passt. Denn der Österreicher hat sich jüngst im Ensemble von Antti Törmänen hervorgetan. Nach einem harzigen Auftakt in die Saison schoss er in der Champions Hockey League und der Meisterschaft acht Tore – in drei Partien.