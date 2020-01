Der neue SCB-Trainer ist angekommen

Plötzlich ging alles ganz schnell: Noch am Montag hatte Marc Lüthi, CEO des SC Bern, gesagt, Kari Jalonen stehe kommendes Wochenende wohl noch an der Bande (hier das Interview zum Nachlesen). Am Dienstagmorgen wurde der Finne aber freigestellt und Hans Kossmann als Nachfolger präsentiert. Während der neue Assistenztrainer Lars Leuenberger sich um die Übungseinheit auf dem Eis kümmerte, packte Kossmann seine Koffer und stieg ins Flugzeug: der 57-jährige Kanada-Schweizer lebt bei Vancouver, rund 8300 Kilometer von der Postfinance-Arena entfernt.