Der SCB verliert das dritte Penaltyschiessen

Dennoch: Der SCB-Goalie hinterliess einen starken Eindruck. Kurz darauf parierte er einen Penalty. In der Schlussphase des Mitteldrittels dominiert dann wieder der SCB, doch Vincent Praplan, Moser und Eric Blum vermochten aus guten Chancen kein Kapital zu schlagen. Im Schlussabschnitt war Bern anfänglich überlegen, aber Oulu mindestens so gefährlich. In der Schlussphase entwickelte der SCB mächtig Druck, doch der Siegtreffer blieb aus. So wurde auch im vierten Champions-League-Match eine Verlängerung nötig.

In dieser hatte Jan Mursak zuerst den Siegtreffer auf dem Stock, und etwas später musste der SCB-Slowene die Strafbank aufsuchen. Mit Glück und Kampfgeist hielten die Mutzen dicht, wie schon am am Donnerstag gegen Skelleftea fiel die Entscheidung im Penaltyschiessen. Und wie schon zweimal gegen die Schweden zogen die Berner den Kürzeren, diesmal mit 1:3.

SCB – Kärpät Oulu 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) n.P.

PostFinance-Arena. – 5059 Zuschauer. – SR Nord (SWE), Tscherrig (SUI) / Cattaneo (SUI), Kaderli (SUI).

Tore: 6. Moser (Arcobello/Ausschluss Topi Niemelä) 1:0. 31. Kristof (Tieksola) 1:1.

Penaltyschiessen: Jokinen +, Praplan -, Tieksola +, Pestoni +, Lammikko -, Krueger -, Puljujärvi -, Ebbett -, Kristof +.

Strafen: Bern 2-mal 2 Minuten, Oulu 6-mal 2 Minuten.

Bemerkungen: Bern ohne Kämpf (verletzt), Jeremi Gerber, Grassi (beide überzählig) und Henauer (Langenthal). 19. Pfostenschuss Kristof. 54. Tor von Andersson wegen Torraumoffside aberkannt.

Bern: Schlegel; Untersander, Blum; Burren, Koivisto; Andersson, Beat Gerber; Krueger, Colin Gerber; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Praplan, Mursak, Bieber; Sciaroni, Ebbett, Scherwey; Berger, Heim, Pestoni.

Oulu: Rybar; Heshka, Krejcik; Mikko Niemelä, Byström; Topi Niemelä, Kukkonen; Mäkelä, Hermonen; Puljujärvi, Lammiko, Koblizek; Jokinen, Pesonen, Pyörälä; Tieksola, Kristof, Sailio; Karvinen, Metsävainio, Anttila.