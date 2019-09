Der Titelverteidiger SCB ist nicht Favorit – und doch unter Druck

Wer in einer ausgeglichenen Liga dreimal in vier Saisons triumphiert, der hat Ausser­gewöhnliches geleistet. Ohne Wenn und Aber. Das schien dem erfolgsverwöhnten ­Umfeld zuletzt nicht mehr gut genug zu sein. Von September bis März wurden Themen wie «Schablonenhockey» und «zu langweiliges Drumherum» mit Verve diskutiert.

Und im Playoff vermeldete der Club nur bei der Hälfte der Heimspiele: ausverkauft. Der SCB kämpft mit ähnlichen Problemen wie einst der FC Basel als Serienmeister. Längst wurde Basel von YB entthront. Was wiederum Folgen für den SCB hat. Die erstarkten Young Boys rekrutieren zwar ein anderes Publikum, doch bei den ­Unentschlossenen aus der Schnittmenge stand YB jüngst offenbar höher in der Gunst.

Kann sich Bern gegenüber der ­stärker gewordenen Konkurrenz ­behaupten? Es ­bestehen Zweifel.Source

«Zu viel Hollywood und zu wenig Ordnung im SC Bern» – so titelte die «Neue Zürcher Zeitung» nach der Jahrtausendwende. Seit Kari Jalonen in Bern arbeitet, ist quasi das Gegenteil der Fall, auf wie neben dem Eis. Die SCB-Fans aber wollen mehr denn je Brot und Spiele. Wobei der Ausdruck «panem et circenses» (Brot und Zirkusspiele) des römischen Dichters Juvenal die Bedürfnisse noch exakter umfasst. Ein bisschen Zirkus ist unter dem Dach der Postfinance-Arena von jeher gern gesehen. ­Solange er nicht zulasten des Erfolgs geht.

Jedenfalls haben die Verantwortlichen reagiert: neues Einlaufprozedere, breiteres Biersortiment, überarbeitetes Essensangebot, Gratiseintritt für Kinder während der Qualifikation auf den Stehplätzen. Der SCB will wieder attraktiver werden, vermehrt Kinder ins Stadion bringen, sich positionieren. Dazu kommt die neue Imagekampagne unter dem Claim «Härter».

Dem angepassten Drumherum zum Trotz: Das neue Valaisanne Pale Ale wird den Fans kaum munden, wenn der neue Walliser Stürmer Vincent Praplan nicht auf Touren kommt. Und selbst die besten Frühlingsrollen finden wenig Anklang, sollte der Frühling für den SCB ein kurzer sein. Im Mittelpunkt steht nach wie vor der Sport. Und dort lautet die entscheidende Frage: Kann sich der Meister gegenüber der stärker gewordenen Konkurrenz behaupten? Es bestehen Zweifel.