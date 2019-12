«Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen»

Sein erstes von zwei Toren: D'Agostini erzielt das 2:0 gegen Turku. Video: SRF

«Wir können stolz darauf sein, wie wir im Dezember zurück in die Spur gefunden haben», so D’Agostini weiter. Mit den kritischen Stimmen, die meinten, der Spengler-Cup komme für Ambri wegen seinen vielen Verletzten und seinem kräftezehrenden Kampf um einen Playoff-Platz in der National League zum falschen Zeitpunkt, hat sich D’Agostini nie befasst: «Wenn es Verletzte gibt, gibt es gleichzeitig auch Chancen für andere. Und was wir hier am Spengler-Cup in diesen Tagen als Gruppe erleben, diese positiven Gefühle, werden wir alle nach Ambri mitnehmen und sie werden uns weiterhelfen.»

Miranda in einer Parallelwelt

Als Ambri-Gastspieler in diese blau-weisse Welle der Euphorie am Spengler-Cup eingetaucht ist Servette-Stürmer Marco Miranda. «Diese Stimmung ist einfach geil. Es sind ganz spezielle Gefühle und Emotionen. Für gewöhnlich erfahre ich jeweils als Gegner, dass die Ambri-Fans nicht gerade leise sind, jetzt bin ich für einmal ein Teil davon», zeigt er sich begeistert.