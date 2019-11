Bern verliert den Krisengipfel gegen Zug, Tigers bezwingen Lakers

Damit schafften es die ZSC Lions bereits zum sechsten Mal in dieser Saison, eine Partie noch zu drehen. 1:2 zurück nach 40 Minuten, traten sie im Schlussabschnitt mit der Vehemenz auf, die ihnen zuvor gefehlt hatte. Blindenbacher (50.) glich in Überzahl mit seinem ersten Saisontor aus, im Finish standen die Zürcher dem dritten Tor mehrmals sehr nahe - ehe es schliesslich noch fiel. Ambri war in einer intensiven Partie lange leicht besser gewesen, hatte es aber in seinen zahlreichen Powerplays verpasst, die Zürcher zu distanzieren.

Diese begehen die Nationalteam-Pause damit als Leader und mit 2,11 Punkten pro Schnitt, Ambri als Letzter, mit minimalem Rückstand. Das Verletzungspech traf die Tessiner in den letzten Monaten hart, doch bald kommt Besserung: Der Kanadier Scottie Upshall (36) absolviert in den nächsten Tagen medizinische Tests und wird zum Team stossen, wenn alles gut geht. Und Stammgoalie Benjamin Conz, der seit einer Hüftoperation im Mai ausfiel, hat sich beim Farmteam Rockets warmgespielt. (sg.)

Zug siegt im Krisengipfel

Als der EV Zug das letzte Mal in Bern gastierte, feierte der SCB seine 16. Meisterschaft. Tempi passati. Beide Teams sind auf Formsuche, wobei sich der Meister im Vergleich noch mehr Blösse gibt. Gestern gab er gar eine 3:0-Führung preis. Letztlich setzten sich die Zuger 5:4 nach Penaltyschiessen durch.

Das Spiel war nichts für schwache Nerven. Unterhaltungswert und Fehlerquote waren beidseits hoch. Die Berner begannen hervorragend, lagen dank dem starken Praplan nach zweieinhalb Minuten 2:0 in Führung. Zug-Coach Tangnes nahm das Timeout, danach glich sich das Geschehen aus. Nach Scherweys 3:0 brachte sich Jalonens Equipe selbst in die Bredouille: Mal um Mal durften die Zuger alleine auf Schlegel ziehen, dreimal taten sie das erfolgreich, zweimal in Unterzahl. Für Zug hatte selbst der Restausschluss von Morant nach einem Check gegen Arcobello keine Konsequenzen.

Nochmals legte das Heimteam dank Scherwey vor. Doch in der Schlussminute und mit zusätzlichem Feldspieler für Genoni traf Kovar zum 4:4. Im Penaltyschiessen erwiesen sich die Gäste als effizienter. So oder so: Die Nationalmannschaftspause kommt für beide Teams wie gerufen. (rek)