Er hat den Körper genug geschunden

Was gab es denn für die Leute mit langer National-League-­Erfahrung zu lernen?

Wir sind zum Beispiel in der letzten Saison mit der Erwartung in die Spiele gegangen, dass wir dominieren würden. Wir kamen ja aus der höheren Liga. Und dann mussten wir feststellen, dass wir das nicht tun konnten, einfach so dominieren war nicht möglich. Das hat uns ziemlich heruntergezogen. Man muss sich auch in dieser Liga manchmal ein paar Minuten zurücknehmen, um zum Beispiel an einem Tag, an dem es nicht so läuft, enge Partien zu gewinnen.

Das haben Sie und Ihre ­Kollegen offenbar kapiert. Kloten ist Leader und hat zuletzt mehrere enge Spitzenspiele für sich entschieden.

Ja, und jetzt macht das Eis­hockeyleben schon wieder einiges mehr Spass. Wir sind ge­festigter, unsere Defensive ist besser, das Spiel ist besser abgestimmt, Goalie Dominic Nyffeler ist stark. So haben wir auch Partien gewonnen wie im November, als wir nicht auf unserem besten Niveau spielten.

Nehmen Sie eigentlich wahr, dass Sie nur in der zweit­höchsten Liga spielen?

Wenn du im Rhythmus von ­Trainings und Matches bist, dann ist es so wie ­immer. Aber wenn du dann am Abend am Fernseher vielleicht die Zusammenfassungen der National-League-Spiele siehst, merkst du, dass etwas fehlt. Über die Swiss League wird am öffentlichen Sender nicht berichtet, man erfährt nicht einmal die Resultate. Der Aufwand ist der gleiche, die Medienpräsenz eine ganz andere.

Die Zuschauer in Kloten aber machen weiter mit. Der aktuelle Schnitt beträgt 4602 Besucher pro Match, in der letztenNL-Saison waren es 5356.

Das zeigt, wie die Leute hinter dem Club stehen. Wenn wir gute Auftritte zeigen, dann können wir die Anhänger ­zurückholen. Und wie loyal die Stehplatzfans sind, all jene, die an unsere ­Auswärtspartien ­reisen, das ist grandios.

Was braucht es, damit Kloten ein gutes Saisonende erlebt?

Wir müssen weiter auf diesen vorderen Plätzen der Tabelle spielen, wir dürfen nie selbstzufrieden werden. Die Gefahr ist gross: Die letzten paar Jahre ­waren ja nicht so toll, da könnte man nun schon ab und zu der Versuchung erliegen, ein wenig durchzuatmen. Die Bescheidenheit muss auch im Training bleiben. Was wir bis jetzt gezeigt ­haben, war gut. Aber es muss eine Steigerung geben, wir müssen die Playoff-Spielweise finden. Ein diszipliniertes Körperspiel wie zum Beispiel vor eineinhalb Wochen im Match gegen Thurgau oder am Samstag in Pruntrut gegen Ajoie.