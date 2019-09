Erstes CHL-Heimspiel für den SCB

Überhaupt scheinen die Leistungsunterschiede in der Gruppe E minimal zu sein. Insofern ist es wichtig, dass der Schweizer Meister diese Woche in den beiden Matches vor eigenem Publikum (am Samstag empfängt er auch noch Oulu) die Basis für das Weiterkommen legt. «Wir wollen unsere gute Ausgangslage noch verbessern», sagt Alex Chatelain.

Skelleftea erzeuge wie in Skandinavien üblich auf dem ganzen Feld viel Druck, erklärt der SCB-Sportchef. «Die grösste Herausforderung stellt sich daher den Verteidigern: Sie sind in der Angriffsauslösung gefordert, schnell gute Lösungen finden – logischerweise mit dem Support der Stürmer.»

Jalonen kann aus dem Vollen schöpfen, einzig Flügel Marc Kämpf ist nicht einsatzfähig. Noch dabei ist diese Woche Publikumsliebling Tristan Scherwey, er am Sonntag nach Ottawa reisen wird, um am Camp des NHL-Teams teilzunehmen.