Ex-ZSC-Coach gibt Übergriffe zu, bereut und rettet seinen Job

Derweil die Anschuldigungen untersucht wurden, durfte sich der Kanadier nicht äussern. Nun ist die Untersuchung abgeschlossen, und Crawford darf tatsächlich per Anfang Januar 2020 wieder hinter die Bank der Blackhawks stehen. Sein früheres Verhalten werde nicht gutgeheissen, lässt der Club in einem Statement verlauten. Aber Crawford gehe seit 2010 in Therapie, um seine Emotionen zu kontrollieren, und habe aus seinen Fehlern gelernt. Und in Chicago, wo er erst seit dieser Saison coacht, seien keine Übergriffe passiert.

Bemerkenswert ist das umfassende Schuldeingeständnis des Coaches, der zu Wutausbrüchen neigt. So schreibt er: «Ich habe zu inakzeptablen Worten und Taten gegriffen in der Hoffnung, die Spieler zu motivieren, und bin manchmal zu weit gegangen. Ich bedaure mein Verhalten zutiefst und habe hart daran gearbeitet, mich als Mensch wie auch meinen Coachingstil zu verbessern.»

#Blackhawks say they've conducted a "thorough" review of the allegations against suspended assistant coach Marc Crawford. The team says it does not condone his previous behavior. Crawford will remain suspended until Jan. 2, then will be reinstated.Crawford's statement: pic.twitter.com/XGJbgQ26p6

— Frank Seravalli (@frank_seravalli) December 16, 2019