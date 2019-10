Für einmal holt der SCB den Zusatzpunkt

Die Bündner, die zuletzt dreimal in Folge gewonnen und am Freitag einen freien Abend genossen hatten, begannen den Schlussabschnitt in Überzahl. Diese nutzten sie zwar nicht, dafür die nächste. Und in der 59. Minute glichen sie, ohne Goalie spielend, durch Lindgren tatsächlich aus. Der Finne konnte sich die Scheibe im Slot in aller Ruhe zurechtlegen.

In der Verlängerung hatten dann beide Equipen Chancen, für die Entscheidung zu sorgen. Während fast einer Minute agierten die Gäste in Überzahl, weil Andrew Ebbett zum vierten Mal (!) auf der Strafbank sass. Letztlich entschied das Penaltyschiessen für den Meister, der in dieser Disziplin zuvor in Champions League und Meisterschaft viermal verloren hatte.

Die Feststellung, dass zwei Verteidiger den Stürmern das Toreschiessen vorgemacht hätten, entlockt Andersson nach der Partie ein Schmunzeln. Er erwarte deshalb kein Bier von seinen Kollegen, sagt der Schwede: «Wir sind ja ein Team.»