Gewalt eine Taktik und Einschüchterung allgegenwärtig

Ich erlebte meinen Vater in meinem ganzen Leben nur einmal so richtig zornig: als der Coach meines zwölfjährigen Bruders Mark diesem in einem Plauschhockey-Spiel in Toronto auf der Bank eine Ohrfeige gab, nachdem er von seinem Einsatz zurückgekehrt war. Mein Vater erhob sich ruhig von seinem Platz, begab sich nach unten zur Spielerbank, packte den Coach an der Schulter, drehte ihn zu sich und sagte ihm ins Gesicht: «Wenn du meinen Sohn noch einmal berührst, reisse ich dir den Kopf ab!» Es geschah nie mehr.