Grosser Auftritt der Schweiz auf kleiner Bühne

Nach acht Niederlagen de suite gegen die Osteuropäer gelang den Schweizern wieder einmal ein Erfolg – und was für einer. Allerdings, und dies soll nicht als Spielverderberei verstanden werden: Norwegen war am Donnerstag ein schwacher Kontrahent. Und beim gestrigen Gegner handelte es sich um eine C-Ausgabe des russischen Nationalteams. Die B-Auswahl bestreitet zurzeit ein Turnier in Moskau. Und die meisten Akteure der Deluxe-Version sind in der NHL engagiert.

Zahlreiche Spieler fehlten



Dennoch hat der Erfolg seinen Wert, zumal er auf äusserst eindrückliche Art zustande kam und auch auf der Seite der Schweiz nicht das bestmögliche Team im Einsatz stand. Neben den in Übersee engagierten Akteuren fehlten die Spieler der Champions-League-Teilnehmer Zug, Biel und Lausanne.

Die Auftritte in Visp haben Fischer aufgezeigt, wie weit der Kreis valabler WM-Kandidaten mittlerweile ist. Beim nächsten Länderspieltermin im Februar wird der Trainer unmittelbar vor Beginn des Playoff in der National League eine junge Equipe aufbieten. So richtig los geht es mit der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt Heim-WM dann im April.

