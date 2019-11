Hockey-Heuchelei in Kanada kostet Legende den Job

«Die Ureinwohner von Nordamerika haben einen Minderwertigkeitskomplex.»

Finden Sie diesen Satz empörend?

Oder diesen: «Frauen, wenn ihr zum Eishockey kommt: Schaut einfach auf den Puck. Ich habe schon viele saudumme Kommentare gehört, und immer kommen sie von Frauen.»

Oder das: «Frankokanadier reissen unser Land auseinander.»

Gesagt hat all diese Sätze derselbe Mann in derselben Sendung: Don Cherry im kanadischen TV-Klassiker «Hockey Night in Canada». Am Montag wurde der 85-Jährige nun gefeuert – mit einer Scheinheiligkeit, die jene Cherrys sogar übertrifft.

Denn über Jahrzehnte profitierten TV-Macher davon, dass der Mann mit den papageienhaften Anzügen und dem vorgestrigen Weltbild Millionen vor die Fernseher lockte und Werbemillionen in die Kassen spülte. Dass er jeden Samstagabend in der ersten Drittelspause ausgewählte Individuen, ganze Gruppen oder auch mal die halbe Menschheit verunglimpfte, beleidigte, diskriminierte. Dann sagt er am vergangenen Samstag «you people», wirft Kanadiern mit Migrationshintergrund – was in Wahrheit alle ausser die Ureinwohner wären – unpatriotisches Verhalten vor. Und wird von seinem Arbeitgeber Sportsnet prompt freigestellt.