«Ich mache mir keine Sorgen, ich rege mich auf»

Vor der Doppelrunde gegen Servette (am Freitag auswärts, am Samstag daheim) steht der SC Bern arg unter Druck, genau wie vor sechs Jahren. Der Blick in die Vergangenheit wird die Anhänger der Mutzen erschauern lassen. Denn es gibt etliche Parallelen zur Meisterschaft 2013/14, in der Bern als Meister das Playoff verpasste: