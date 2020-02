Lyss darf, Martigny muss gewinnen

Am Dienstag (20 Uhr) beginnt in Martigny die Playoff-Halbfinalserie in der MSL zwischen den Wallisern und Lyss. Die Ausgangslage ist dabei klar. Die Seeländer, die die letzten 13 Spiele in Folge gewonnen haben, können weiter unbelastet aufspielen.

Sie haben mit ihrer Siegesserie die Erwartungen schon weit übertroffen. Aus dem Abstiegskandidaten ist ein Team geworden, das auch gegen ein Spitzenteam im Playoff nicht chancenlos sein dürfte.

Anders präsentiert sich die Situation für Martigny. Der Gewinner der Regular Season will in die Swiss League aufsteigen. Im nächsten Jahr soll im Unterwallis wieder professionelles Eishockey gespielt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste Martigny den MSL-Titel holen und sich anschliessend im März in der Ligaqualifikation gegen den Letzten der zweithöchsten Liga, wohl Winterthur oder die Ticino Rockets, durchsetzen.