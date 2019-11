Miika Koivisto verlässt den SCB

Der Verteidiger Miika Koivisto, der im Sommer nach Bern gekommen ist, verlässt den SCB per sofort und wechselt zum schwedischen Club Växjö Lakers. Der Finne, der nicht zuletzt aufgrund seiner ausgezeichneten Leistungen im finnischen Weltmeister-Team verpflichtet worden war, kam beim SCB in 15 Meisterschaftsspielen zum Einsatz, konnte aber die in ihn gestellten Erwartungen nicht erfüllen, wie der Club am Montag in einer Mitteilung schreibt.