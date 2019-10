Nächster gewichtiger SCB-Abgang: Arcobello zu Lugano

Über die Ausnahmestellung Genonis unter den Goalies muss man nicht lange diskutieren; doch es gibt auch etliche Argumente, Arcobello als hierzulande besten Feldspieler der letzten Jahren zu bezeichnen. Der Amerikaner hat für Bern in der Meisterschaft inklusive Playoffs exakt 200 Partien bestritten und dabei 209 Skorerpunkte gesammelt. Der flinke Mittelstürmer ist allerdings nicht nur in der Offensive Gold wert, er ist auch in Unterzahl äusserst wertvoll. Mit 31 Jahren ist Arcobello in einem Alter, das es ihm erlauben müsste, noch ein paar Saisons auf höchstem Niveau zu spielen.

So bitter der Transfer für den SCB ist, so grossartig ist er für den HCL. Nach den Abgängen von Elvis Merzlikins und Gregory Hofmann ist die Verpflichtung Arcobellos ein äusserst positives Zeichen. Und sie gibt den Lugano-Fans Hoffnung, dass ihre Mannschaft auch in Zukunft zur Spitzengruppe gehören wird.

Bern bindet Wüthrich

Ein kleines Trostpflaster gibt es auch für die Anhänger des Meisters. Der SCB hat den Vertrag mit dem an den SC Langenthal ausgeliehenen Torhüter Philip Wüthrich um zwei Jahre verlängert. Der 21-Jährige gilt als grosses Goalietalent; an ihm waren auch einige andere Clubs interessiert gewesen.