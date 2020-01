Pascal Berger verlängert vorzeitig und Flavio Schmutz wird ein Tiger

Pascal Berger unterschreibt bei den Langnauern vorzeitig bis zur Saison 2023/24. Der Stürmer wechselte auf die Saison 2016/17 vom SC Bern zu den SCL Tigers.

Er habe sich in kurzer Zeit zu einer wichtigen Teamstütze entwickelt und gehe sowohl auf als auch neben dem Eis stets als Leader voran, so der Club am Montag in einer Mitteilung. Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 30-jährigen Captain sei ein wichtiger Schritt in Richtung Kontinuität bei den Tigers.