Podcast: Nino Niederreiter, der Schweizer Stürmer-Pionier

Er war der erste Schweizer Stürmer, der sich in der NHL etablierte: Nino Niederreiter. Auf dem Weg dorthin musste der frühere HC-Davos-Spieler aus Chur aber einige Wege und Umwege beschreiten. Im Podcast, aufgenommen in seiner Wohnung in North Hills, einem Vorort von Raleigh, dem Spielort seiner Carolina Hurricanes, blickt er zurück: Auf Stationen in der besten kanadischen Juniorenliga bei den Portland Winterhawks, in der zweitklassigen AHL bei den Bridgeport Sound Tigers und natürlich seinen Erlebnissen bei den NHL-Teams der Hurricanes, der Minnesota Wild und der New York Islanders.