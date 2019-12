Podcast: Patrick Fischer erklärt das Innenleben des Nationalteams

Patrick Fischer schreckte nie zurück vor Herausforderungen: Er wurde mit zarten 24 bereits Captain beim HC Davos, schaffte als einer der ersten Schweizer den Sprung in die NHL und übernahm 2015 als Jungtrainer das Nationalteam. Mit seinem Optimismus hat er viele angesteckt, 2018 fehlten in Kopenhagen im WM-Final gegen Schweden nur Zentimeter zu Gold. An der Heim-WM im kommenden Mai soll das Versäumte nachgeholt werden.