Rajala-Show zum Auftakt

Einer aber scheint fit wie eh und je: Toni Rajala. Der Finne sorgte gestern gegen Gottéron praktisch in Eigenregie für den 3:1-Auftaktsieg. Der Bieler Topskorer der vergangenen Saison brachte sein Team im Mittel­drittel mit einem satten Schuss in Front. Und er sorgte im letzten Abschnitt, nur 145 Sekunden nachdem Samuel Walser das Skore egalisiert hatte, für die neuerliche Führung. Den Schlusspunkt setzte Rajala schliesslich mittels «Empty-Netter». Der Sieg geht für die Equipe Antti Törmänens in Ordnung, weil sie Gottéron über weite Strecken der Partie im Griff hatte.

Und mit dem «Dreier» poliert der EHCB seine zuletzt misera­ble Bilanz gegen die Freiburger auf. In der letzten Saison waren die beiden Teams sechsmal aufeinandergetroffen, nur einmal vermochten die Bieler zu reüssieren.