SCB klettert mit Derby-Sieg über den Strich

Nur einmal blieb der Kanadier kaltblütig – als er in der 50. Minute im Powerplay den Führungstreffer erzielte. Die Langnauer hätten in der Folge noch erhöhen können. Doch sie sündigten vor Karhunen, und im Gegenzug nützte der SCB eine streng gepfiffene Strafe gegen Harri Pesonen aus und egalisierte das Skore.

Bern wieder über dem Strich

Für die Stadtberner handelt es sich um den ersten Sieg in der Ilfishalle seit fast zwei Jahren und zuletzt drei Niederlagen. Und der Erfolg hat für die Equipe von Kari Jalonen noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: Sie ist nun punktgleich mit den SCL Tigers über dem Strich klassiert. Und sie könnte heute Samstag zuhause gegen Ambri ihre Serie weiter ausbauen. Die Krise jedenfalls ist weit weg.

Für die SCL Tigers derweil hält die Derby-Phase noch etwas an. Sie reisen zum EHC Biel. Und die Gelegenheit ist günstiger als auch schon, im Seeland zu reüssieren. Weil die Bieler nach fulminantem Saisonstart ins Stocken geraten sind. Nach Out in Champions Hockey League und Cup verloren sie gestern in der Meisterschaft (3:6 in Lugano) zum dritten Mal de suite. «Aber», warnt Ehlers, «wir haben in dieser Saison schon oft Teams aufgebaut, die im Tief waren.»