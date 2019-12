SCB mit Niederlage zum Jahresende

Es folgten noch einige kleinere persönliche Abrechnungen und zehn Sekunden vor Spielende ein letztes Bully für den SCB in der Offensivzone. Der Ertrag blieb aber wie während der gesamten Partie gleich null, und so konnten die EVZ-Fans unter den 7200 in der ausverkauften Bossard-Arena jubeln. «Wir haben noch einmal alles nach vorne geworfen», bilanzierte SCB-Verteidiger Ramon Untersander, «und auch noch einmal einige Chancen kreiert, aber es hat nicht mehr gereicht.»

So entschied letztlich das 1:0 von Carl Klingberg. Der Zuger Schwede setzte im Powerplay nach einem der seltenen Abpraller des finnischen Goalies Tomi Karhunen gedankenschnell nach. Der EVZ hatte in den ersten beiden Dritteln fast acht Minuten in nummerischer Überzahl ungenutzt verstreichen lassen, 34 Sekunden davon sogar in doppelter Überzahl.

Kein Vergleich zu November

Als die beiden Teams am 2. November zuletzt aufeinandergetroffen waren, stand das Spiel noch unter der Affiche Not gegen Elend. Es duellierten sich die Playoff-Finalisten der Vorsaison, aber auch jene Teams, die bis dahin ligaweit am stärksten unter den Erwartungen geblieben waren. 3:0 führte der SCB in der Postfinance-Arena nach 10 Minuten, musste das Eis aber letztlich doch nach Penaltyschiessen als Verlierer verlassen (4:5).

53 Tage später gemahnte nichts mehr an jenen Abend: Bei Bern ist Goalie Niklas Schlegel längst nach Lugano weitergezogen, und das Team hat in allen Belangen zu deutlich grösserer Stabilität zurückgefunden und mit Karhunen auch einen sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten. Seit dem Debüt des Finnen hatten die Berner in allen sieben Spielen gepunktet.

Noch extremer aufwärts zeigte die Formkurve jüngst in Zug: 26 Punkte totalisierte das Team von Dan Tangnes seither in elf Spielen – sieben mehr als der SCB – und die als Transfersieger und Meisterkandidat Nummer 1 bezeichneten Zentralschweizer haben in dieser Zeit ihr Pflichtenheft um die Aufgabe «konsequente Erledigung der Defensivarbeiten» erweitert. «Beide Teams haben aus jener Saisonphase die richtigen Schlüsse gezogen und sind jetzt klar stärker als damals», sagt Untersander.