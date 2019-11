SCL Tigers: Premiere und Pechvögel

Die Frage geht an den Trainer: Heinz Ehlers, wie sehr ärgert Sie diese Niederlage? «Sehr.» Nur damit es wieder einmal klargestellt ist: Der Däne kann durchaus ein angenehmer, gesprächiger Zeitgenosse sein.

Doch an diesem Abend zieht er es vor, einsilbig zu antworten. 2:3 verloren die SCL Tigers gegen Zug. Am Ende dürfte sich ein Grossteil der 6000 Zuschauer in der zum dritten Mal in Folge ausverkauften Ilfishalle gefragt haben: Warum eigentlich?

«Zug hat nicht unverdient gewonnen, aber ich habe den Eindruck, dass wir einen Punkt verdient hätten», sagt Ehlers. «Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende waren es die Details, die zugunsten Zugs entschieden haben», sagt Loïc In-Albon. «Diese Niederlage ist unnötig, es ist frustrierend», sagt Claudio Cadonau. Und sie haben alle recht.