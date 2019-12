SCL Tigers: Vom fliegenden Gegner besiegt

Die Chancen für die SCL Tigers schienen eigentlich gut. Der HC Davos, zuletzt so überzeugend unterwegs und siegreich in 13 von 14 Pflichtspielen, hatte am Samstag gegen den ZSC eine 0:5-Heimpackung kassiert – das hätte durchaus als Ende einer Serie, als harter Aufprall auf dem Boden der Tatsachen einer Überraschungsmannschaft analysiert werden können.