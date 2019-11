Die Schweiz verliert das Spiel und gewinnt den Deutschland-Cup

Patrick Fischer trieb seine Spieler an. Die Worte waren bis auf die Tribüne zu hören: «Skate! Skate! Skate!» Normalerweise ist es die Stärke des Schweizer Nationalteams, Schlittschuh zu laufen, die Beine zu bewegen. Am Sonntagvormittag aber kamen Fischers Spieler lange Zeit nicht in die Gänge. Russland führte nach dem Startdrittel 1:0, nach dem Mitteldrittel 2:1 – und das völlig verdient. Dann aber kam sie, die Steigerung im Spiel der Schweizer. Plötzlich liefen sie, plötzlich lief es ihnen. Und Stürmer Moy schlüpfte in die Hauptrolle. Zuerst liess der amerikanisch-schweizerische Doppelbürger den russischen Verteidiger Kudako stehen und glich aus. Danach traf ihn ein Gegner mit dem Stock im Gesicht. Und in der fälligen Überzahl bereitete Moy das Führungstor von Bertaggia vor.