Thun verpasst das Playoff

Das Playoff erreicht haben Lyss und Wiki-Münsingen. Lyss scheint derzeit nicht zu stoppen, feierte mit dem 3:1 in Chur den zehnten Erfolg in Serie und verbesserte sich noch auf Rang 5, nachdem es vor Weihnachten noch abgeschlagen Letzter gewesen war. im Viertelfinal ist erneut Chur der Gegner. Die Best-of-5-Serie beginnt am Dienstag im Bündnerland.

Wiki verlor in Basel 1:4 und fiel so noch um zwei Ränge auf Platz 7 zurück. Mit Dübendorf treffen die Aaretaler damit auf einen Gegner, der zusammen mit Martigny die Regular Season dominiert hat. Die Viertelfinal-Serie beginnt ebenfalls am Dienstag in Dübendorf.