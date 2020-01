Tigers wie im falschen Film

Für die SCL Tigers ist es bereits die vierte Niederlage in Folge. Was den Trainer ordentlich auf Betriebstemperatur brachte. «Einmal mehr brachten wir nicht die Disziplin auf, die nötig gewesen wäre», meinte Ehlers. Beide Teams sammelten ordentlich Strafen – je 14 Minuten – doch nur die Zürcher konnten daraus Profit schlagen. Vor allem gingen die Emmentaler wie schon am Freitag im Schlussdrittel unter, kassierten vier Tore. «Das darf uns einfach nicht passieren», meinte Federico Lardi.

Ciaccios Negativbilanz

Ehlers hatte vor dem Spiel überrascht, weil er wieder einmal Damiano Ciaccio eine Chance gewährte. Letzte Saison noch einer der Gründe für den Playoff-Einzug, ist der Keeper bekanntlich mittlerweile klar die Nummer 2 hinter Ivars Punnenovs. In Zürich spielte Ciaccio zum achten Mal von Beginn weg – und zum achten Mal verloren die SCL Tigers. Es war sein erster Einsatz seit dem 7. Dezember bei der 2:5-Niederlage in Zug, dort hatte er Punnenovs nach einem 0:3-Rückstand im zweiten Drittel ersetzt. Nun, Ciaccio spielte ordentlich, oder um es in den Worten Ehlers’ zu sagen: «Er hat sein Bestes versucht.»

Die SCL Tigers hätten durchaus Chancen gehabt, dieses Spiel in für sie gewünschte Bahnen zu lenken. Doch irgendwie kamen sie – anders als noch am 2. Januar, als sie in Zürich 3:2 nach Verlängerung gewannen – nie richtig auf Touren. Selbiges galt freilich auch für das Publikum. Im mit 8418 Zuschauern gefüllten Hallenstadion fühlte man sich zuweilen eher an einer Predigt denn an einem Eishockeymatch. Jedenfalls dann, wenn auf dem Eis wenig lief – und das war eigentlich während des gesamten Startdrittels der Fall.

Doch kaum waren die Teams zurückgekehrt, brachte Claudio Cadonau die Langnauer in Front, wobei ZSC-Verteidiger Maxim Noreau den Schuss noch leicht abgelenkt hatte. Und manch Langnauer Fan wird sich wohl die Frage stellen, was gewesen wäre, hätte Nolan Diem sechs Minuten später im Powerplay getroffen. Doch er sah, wie Joni Ortio seinen Schuss mirakulös parierte.

Danach wendeten die Zürcher das Blatt, nach Treffern von Pius Suter und Chris Baltisberger stand es zur zweiten Pause 2:1. Wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass Harri Pesonen kurz davor noch eine ausgezeichnete Chance auf den Ausgleich vergeben hatte.