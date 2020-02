Viel Wille, aber kein Vertrauen mehr

Es sind nur wenige Meter, die in der Ilfishalle zwischen der Garderobe der SCL Tigers und jener der Gäste liegen. Am Samstagabend aber sind diese gefühlsmässig Welten voneinander entfernt. Weil hinter der Türe mit dem grossen Tigers-Logo fast schon gespenstische Stille herrscht, nebenan aber zu lauter Partymusik gelacht und geschrien wird. Nicht, dass die Playoff-Qualifikation für die ZSC Lions eine Überraschung wäre. Aber dass die Zürcher nach dem 3:0-Sieg in Langnau im Teletext grün eingefärbt sind, ist in gewisser Weise Balsam für sie. Weil das prächtig besetzte Ensemble nach dem Verpassen des Playoffs im Vorjahr die Pflicht nun wieder erfüllt hat.