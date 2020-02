Vom Vorzeige-Aussenseiter zum Problemfall

Es ist schwierig, jemanden zu finden, der diesen Spruch nicht kennt. «Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen: Man weiss nie, was man kriegt», sagt – ­natürlich – Forrest Gump. Doch was hat die Kultfigur aus dem Hollywood-Blockbuster mit den SCL Tigers zu tun? Die Antwort liefert Pascal Berger. Der Langnauer Captain erzählt, wie er sich jüngst mit Bekannten unterhalten habe, «Eishockey-affinen Leuten», wie er präzisiert. Er wollte wissen, wie sie die Leistungen des Teams einschätzen. «Sie sagten mir: Bei euch wissen wir nie, was wir bekommen. Und ich gebe ihnen recht.»