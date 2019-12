Zug bezwingt Bern – Lions ringen Biel nieder

Obwohl beide Teams über beachtliches Offensivpotenzial verfügen, war von Anfang an nicht mit vielen Toren zu rechnen gewesen. Zug hatte bei den letzten drei Siegen gerade einmal drei Gegentore zugelassen, Bern bei den letzten vier aufeinanderfolgenden Erfolgen auf fremdem Eis deren fünf. Beide Teams hatten ihre Chancen, scheiterten aber immer wieder an den starken Torleuten Leonardo Genoni, respektive Tomi Karhunen. Die bis da beste Möglichkeit für Bern liess im zweiten Drittel Mark Arcobello aus, der den Puck solo nicht an seinem ehemaligen Teamkollegen Genoni vorbeibrachte. Enttäuschend war aus Zuger Sicht lange das Überzahlspiel, die Zentralschweizer liessen in den ersten beiden Dritteln fast acht Minuten ungenutzt, 34 Sekunden davon sogar in doppelter Überzahl. (mke)

Prassl schiesst den ZSC zum Overtime-Sieg

Für die ZSC Lions ging das letzte Spiel vor den Festtagen los wie im Albtraum und endete mit einem zunehmend gehässigen 5:4 nach Verlängerung. Biel war mit dem Punktgewinn gut bedient und musste dafür lange nicht einmal viel tun: Nach 16 Minuten lagen die Seeländer schon 3:0 in Front, weil Lukas Flüeler sich dreimal von Weitschüssen bei freier Sicht bezwingen liess, zweimal zwischen den Schonern. Danach war der Arbeitstag des Lions-Goalies zu Ende und Wolfgang Zürrer kam mit 23 Jahren zum Debüt in der National League.

Der Winterthurer machte seine Sache gut. Zürrer, kaum gefordert, hielt sein Tor so lange rein, bis zweimal Krüger sowie Diem per Ablenker eines Krüger-Schusses auf 3:3 gestellt hatten. Und nachdem Salmela in der 54. Minute doch noch einmal fürs Heimteam getroffen hatte, gelang Chris Baltisberger bei sechs gegen fünf Feldspielern der neuerliche Ausgleich. Die Pfiffe des Publikums, die eine vorangegangene Ringereinlage von Roe gegen Künzle beklagten, fruchteten nichts. Nach 43 Sekunden der Verlängerung sorgte Prassl für die Entscheidung. Für die verletzungsgeplagten Bieler war es inklusive Champions Hockey League und Cup die siebte Niederlage in Folge. (phm)

Davos bricht Ambris Siegesserie

Im Duell der beiden Spengler-Cup-Teilnehmer gewinnt Davos gegen Ambri-Piotta 5:4 nach Penaltyschiessen. Während beim HCD Aaron Palushaj und Mattias Tedenby treffen, bleibt Ambri im Shootout torlos. Nach kurzem Abtasten zum Start geht es plötzlich ganz schnell. In der 15. Minute belohnt sich Ambri für den betriebenen Aufwand zu Beginn, geht dank Brian Flynn 1:0 in Führung. Zuvor scheitern die Tessiner bereits mehrfach an HCD-Goalie Sandro Aeschlimann. Den Davoser Ausgleich eine Minute später durch Palushaj beantwortet Ambri mit der erneuten Führung durch Michael Fora (18.). Die Pause kommt für die neutralen Eishockeyfans zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Danach geht es im ähnlichen Muster weiter. Wieder ist es Palushaj, der für Davos ausgleichen kann, wieder geht Ambri in Führung (28., Hinterkircher) – und wieder gleich der HCD kurze Zeit später aus. Wie schon beim 2:2 treffen die Davoser in Überzahl. Im Schlussdrittel erhöht Davos den Druck, geht durch Sven Jung in der 50. Minute erstmals in Führung, doch Robert Sabolic erzielt den Ausgleich (53.) – und zwingt die beiden Teams zu Überstunden kurz vor Weihnachten. (fas)