ZSC gewinnt gegen SCB, auch Fribourg siegt

Fribourg via 3:0 und 3:4 zum 6:5 und über den Strich

Mit einem 6:5-Auswärtserfolg nach Penaltyschiessen in einem so verrückten wie unterhaltsamen Spiel gegen Biel feierte Fribourg den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen, verbesserte sich im brisanten Strichkampf auf Kosten der SCL Tigers auf Rang 8 und somit auf einen Playoff-Platz.

Die Saanestädter gingen zunächst mit 3:0 in Führung. Brodin, dem bereits am Samstag beim 6:4-Sieg gegen Lausanne vier Tore gelungen waren, glänzte durch zwei weitere Treffer. Biel schaffte es jedoch, sich von seinem Fehlstart zu erholen. Neuenschwander, Uhlström und Rathgeb konnten bis zur 35. Minute den Schaden wieder beheben und auf 3:3 ausgleichen. Als Künzle in der 44. Minute Biel erstmals in Führung bringen konnte, schien die perfekte Wende für die Seeländer Tatsache. Aber Gottéron kehrte noch einmal zurück - mit einem einzigartigen Doppelschlag: Innert 9 Sekunden verwandelten Schmid und Vauclair den 3:4-Rückstand wieder in eine 5:4-Führung!

Die Entscheidung war aber auch dies nicht. Fey rettete Biel in die Verlängerung und es passte zu dieser Partie, dass zum Schluss das Penaltyschiessen richten musste. Captain Sprunger war es schliesslich, der mit seinen zwei verwandelten Penaltys den Schlusspunkt setzte und Fribourg doch noch jubeln liess. (mal)

Davos bleibt eine Heimmacht

Davos tut die Höhenluft gut, Davos bleibt eine Heimmacht: Das 2:1 gegen Genf-Servette war für das Team von Christian Wohlwend der siebte Sieg in den letzten acht Spielen in der Höhenlage. Aaron Palushaj brachte die Bündner im Spitzenkampf früh mit seinem 18. Saisontreffer in Führung.