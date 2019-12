Zug mit intakten Chancen, Biel mit grossem Sieg

Der 19-Jährige, der seit Wochen erfolgreich den verletzten Leonardo Genoni vertritt, überzeugte einmal mehr durch Ruhe und Abgeklärtheit. Und dies in seinem sechsten Spiel in Serie, geschlagen geben musste er sich nur einmal im Schlussdrittel bei einem Powerplaytreffer der Gastgeber. Folgerichtig wurde Hollenstein zum besten Zuger gewählt. Insgesamt zeigten die Zuger eine solidarische Leistung, und steckten die Absenzen von Genoni, Sven Senteler, Livio Stadler, Erik Thorell und Fabian Schnyder sehr gut weg.

Biels Exploit in Göteborg

Biel ist im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League ein unverhoffter Auswärtserfolg gelungen. Die Seeländer siegten in Göteborg gegen die Frölunda Indians 3:2, und hätten um ein Haar sogar das perfekte Spiel abgeliefert. Zehn Minuten vor Spielende hatte Biel noch 3:0 geführt, anschliessend verkürzte aber der Sieger von drei der fünf bisherigen Austragungen noch zweimal. 13:3 lautete das Schussverhältnis nach dem ersten Drittel zugunsten der Schweden, im zweiten Abschnitt änderte sich an der Spielphysiognomie nicht allzu viel, die Seeländer steigerten sich aber auch noch punkto Effizienz.

Not ideal to turn the puck over to @frolunda_hc in your own zone - but Jonas Hiller keeps @ehcbiel ahead! #ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/Z1JlminzWG — Champions Hockey League (@championshockey) December 3, 2019

Jason Fuchs erzielte den Führungstreffer und kurz nach Spielmitte doppelte Damien Brunner in seinem zweiten Spiel nach längerer Verletzungspause mit einem eiskalt vollstreckten Konter nach. Und als in der Startminute des Schlussdrittels Marc-Antoine Pouliot auf 3:0 erhöhte, zweifelte das Team aus Göteborg endgültig. Das Rückspiel wird am kommenden Dienstag um 19.45 Uhr in der Tissot Arena von Biel angepfiffen.

Mountfield Hradec Kralove - Zug 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)

2503 Zuschauer. - SR Sjöqvist/Öhlund (SWE), Brejcha/Svoboda (CZE). - Tore: 5. Simion (Diaz) 0:1. 45. Vincour (Smolenak, Chalupa/Ausschluss Klingberg) 1:1.

Zug: Hollenstein; Schlumpf, Zgraggen; Diaz, Thiry; Alatalo, Zryd; Morant; Klingberg, Lindberg, Zehnder; Martschini, Kovar, Hofmann; Simion, McIntyre, Meyer; Leuenberger, Albrecht, Langenegger.

Frölunda Göteborg - Biel 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

SR Sir/Hejduk (CZE), Lundgren/Nyqvist (SWE). - Tore: 25. Fuchs (Salmela/Ausschluss Rosseli-Olsen) 0:1. 34. Brunner (Kreis) 0:2. 41. Pouliot (Rajala, Moser) 0:3. 51. Lasu (Carlsson, Grönlund) 1:3. 54. Mustonen (Moverare) 2:3.

Biel: Hiller; Salmela, Ulmer; Moser, Rathgeb; Sataric, Kreis; Neuenschwander; Rajala, Pouliot, Ullström; Künzle, Cunti, Brunner; Kessler, Fuchs, Schneider; Schläpfer, Gustafsson, Kohler; Wüest.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: