Zwei für ein grosses Erbe beim SC Bern

Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Geht es Marco Bührer durch den Kopf. Es ist der 2. September 2001, Bührer steht beim Abschiedsspiel von Renato Tosio zwischen den Pfosten, vis-à-vis sein Vorgänger, der in Bern eine Lücke hinterlässt, die für Bührer an diesem Tag von Minute zu Minute grösser zu werden scheint.