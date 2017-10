Die Ankunft des Hügelkönigs

Florian Schneider hält kurz inne. Ein paar Mädchen haben sich dem Holztisch genähert, an dem der 24-Jährige sitzt, und bitten ihn schüchtern um ein Autogramm. Ohne zu zögern, erfüllt der Athlet aus Stettlen diesen Wunsch, bevor er weiter von seinen Erlebnissen am Weltcupfinal in Grindelwald berichtet. Es gibt viel zu erzählen, denn Schneider schaut auf seinen bisher erfolgreichsten Wettkampf im OL-Weltzirkus zurück.

Am Freitag über die Langdistanz sicherte er sich als Siebter seine erste Top-Ten-Platzierung, verpasste ein Diplom um lediglich 25 Sekunden. Am Folgetag über die Mitteldistanz steigerte er sich gar noch, diesmal reichte es als Fünfter gar für ein Diplom. «Das hätte ich nie für möglich gehalten», sagt Schneider, der sich einen Rang in den Top 15 zum Ziel gesetzt hatte. «Es passte einfach alles zu­sammen.»

Geduld war gefragt

Seit vier Jahren gehört Schneider zum nationalen B-Kader. Heuer bestritt er jedoch erstmals eine komplette Weltcupsaison. Der Einstieg in die Elite sei «mega hart» gewesen, gesteht er, was auch teilweise auf falsche Erwartungen zurückzuführen sei. Bei den Junioren gehörte Schneider nämlich zu den Besten, gewann zahlreiche Wettkämpfe. 2013 holte er an der Junioren-WM Gold im Sprint und Silber über die Langdistanz.

«Ich dachte, ich werde gleich durchstarten und mich auch bei der Elite sofort etablieren», sagt Schneider. Doch im starken Schweizer Team musste er sich gedulden. Erst in diesem Jahr konnte er mit starken Leistungen immer wieder auf sich aufmerksam machen. An den Schweizer Meisterschaften holte er über die Mittel- und Langdistanz seine ersten Medaillen (2./3.), und im Weltcup schaffte er zum Auftakt im Mai in Finnland gleich eine Top-20-Platzierung. In der hügeligen Landschaft Grindelwalds fühlte sich Schneider jedoch speziell wohl, die vielen Steigungen kamen der Anlage des Berners entgegen. Insofern überrascht sein Übername nicht, bezeichnet er sich doch selber als Hügelkönig.

Defizite ortet Schneider im flachen Gelände. Dort sei er zu wenig schnell, müsse konstanter werden, läuferisch und technisch Fortschritte machen, denn wenn er sich mit Matthias Kyburz und Daniel Hubmann vergleiche, mit denen er viel trainiert, merke er schon, dass bis ganz nach vorne noch etwas fehle. «Aber», und das fügt er nicht ohne Stolz an, «am Berg bin ich ein bisschen schneller als die beiden.»

Umzug nach Tenero

Im Juli hat Schneider sein Studium zum Bauingenieur abgeschlossen, hat also jetzt noch mehr Zeit für OL. Allerdings ist dem gelernten Hochbauzeichner wichtig, dass er neben dem Sport weiterhin auch als Bauingenieur arbeiten kann. «Das ist eine gute Abwechslung», sagt er.

Ab Januar wird die Arbeit jedoch temporär in den Hintergrund rücken und Schneider als Profi unterwegs sein, denn er hat ein grosses Ziel: die Europameisterschaft, die im kommenden Mai im Tessin ausgetragen wird. Im Januar verlegt Schneider seinen Lebensmittelpunkt vorübergehend nach Tenero, damit er sich optimal an die Gegebenheiten des Tessiner Geländes gewöhnen und noch gezielter trainieren kann.

Und damit er sich im starken Schweizer Ensemble auch in Zukunft in Szene setzen kann. Für die kontinentalen Wettkämpfe hat er sich ein Diplom zum Ziel gesetzt. «Dieses Wochenende hat gezeigt, dass der Weg stimmt», sagt er. Geht es in der Karriere Florian Schneiders weiterhin so steil ­aufwärts, dürfte seine Unterschrift für die kleinen und ­grossen Fans immer mehr an Wert gewinnen. (Berner Zeitung)