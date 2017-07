Solo zu Gold

Im Vorjahr hat Delia Sclabas den Altstadt-GP gewonnen, am Samstag tritt die 16-Jährige aus Kirchberg in Bern als Favoritin an. In ihrer Altersklasse verkörpert die Gymnasiastin in drei Sportarten europäische Spitze. Mehr...

Micha Jegge. 12.05.2017