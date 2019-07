Agnou feiert Podestplatz

Caroline Agnou gewinnt an der Sommeruniversiade in Neapel im Siebenkampf die Bronzemedaille und damit das zweite Edelmetall für das Team Suisse. Am Donnerstag hatte sich die Bernerin nach vier von sieben absolvierten Disziplinen (100 Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstossen und 200 Meter) mit dem dritten Zwischenrang eine sehr gute Ausgangslage geschaffen.