Der Wikinger fliegt

Im Gegensatz zu Benjamin fand Warholm nach dem Coup gar die Kraft, ein paar Liegestützen auf die Bahn zu drücken, zur Freude der 25 000 Zuschauer im ausverkauften Letzigrund.

Der rasante Aufstieg von Warholm, der als Jugendlicher der weltbeste Mehrkämpfer war und sich erst in seiner vierten Saison als Hürdenläufer befindet, ist eng mit einem Namen verbunden: Leif Olav Alnes. Der Mann mit grauem Haar und stetem Schalk in den Augen ist sein Coach ? und gemäss Warholm einer seiner besten Freunde. Schliesslich würden sie so viel Zeit zusammen verbringen, dass daraus viel mehr als eine Zweckgemeinschaft geworden sei.

Klare Worte: Du bist zu dick!

Der 62-jährige Alnes ist wie sein Schützling ein Mann klarer Worte. Als Warholm nach dem WM-Gold von 2017 im Folgejahr ein ums andere Mal vom Katari Samba bezwungen wurde, sagte er ihm: Werde professioneller ? und vor allem: «Nimm ab, du bist zu dick!» Warholm akzeptierte unter einer Bedingung: dass auch Alnes an Gewicht verliere. Also gab Warholm das regelmässige Biertrinken mit den Kollegen auf, und Alnes integrierte mehr Gemüse in seine Diät.

Schon zuvor kein Athlet mit Speckbauch, flog Warholm in dieser Saison den Gegnern dann ein ums andere Mal davon. Meist dominierte er seine Konkurrenten dermassen, dass sie mit mehr als einer Sekunde nach ihm einliefen ? bis er nun erstmals in diesem Sommer auf Benjamin traf.

«Katar sollte man nicht aufwerten. Ich habe aber nicht die Eier, auf die WM zu verzichten. Dafür habe ichzu viel investiert.»Karsten Warholm

Was Warholm ebenfalls ausmacht: Während viele Topathleten längst zu Globetrottern geworden sind und ihre Vorbereitungen auf die Saison in der Wärme verbringen, verlässt er seinen Kokon in Oslo selten. Schon als Kind trainierte er bei Wind und Wetter, diesen unverzärtelten Ansatz hat er sich beibehalten.