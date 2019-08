Die 1000 Leben der Sifan Hassan

Die goldene iPhone-Uhr, an der sie beim Treffen herumdrückt, ist darum bloss das sichtbare Symbol, dass Hassan den Wechsel von der Dritten in die Erste Welt geschafft hat. Es war ein Weg, der sie lange mit ihren grössten Dämonen konfrontierte, aber auch mit Menschen, die ihr unglaubliches Talent fürs Laufen erkannten und sie auf und neben dem Leichtathletikplatz förderten. In diesem Sinn ist Hassan ein Beispiel für geglückte Integration.

Das graue Auffangzentrum

Dabei erinnert sie sich nur ungern an die erste Phase fern der Heimat. Warum sie mit 16 flüchtete, allein, hat sie nie im Detail erzählen wollen. Die acht Monate in einem Auffangzentrum in der niederländischen Provinz aber empfindet sie bis heute als sehr düster. Gefangen fühlte sie sich, weinte täglich und versuchte gar zu fliehen.

Dass sie jeden Kontakt mit ihrer Mutter und Grossmutter – der Vater spielte kaum eine Rolle – ab der Flucht einstellte, trug zur Einsamkeit bei. Zumal Hassan kein Wort Niederländisch sprach und kaum Englisch. Als Glück erwiesen sich nach einem Wechsel in eine Wohngruppe mit Betreuung zwei Dinge: ihre vielen Laufkilometer hin und zurück zur Schule und lokale Coachs.

Diese stellten rasch fest, wie schnell dieses dünne, oft widerborstige Mädchen war, das Regeln auch so auffasste, dass man sich über sie hinwegsetzen konnte – und zu Treffen notorisch zu spät kam. Noch heute muss ihr Manager Sander Ogink ihr immer wieder Beine machen. Er sagt aber auch: «Sie hat sich enorm entwickelt.»

«Hatte ich schlicht Glück? Oder bin ich tatsächlich talentiert?»

Schliesslich wurde diesem Mädchen ohne Familie, das sich im neuen Land lange fremd fühlte, irgendwann klar: Dank ihrer schnellen Beine konnte sie sich in eine Welt laufen, die fast allen anderen Immigranten verwehrt ist. Erst einmal jedoch begann Hassan eine Ausbildung zur Krankenschwester, um diese nach zwei Jahren und frühen Erfolgen als Läuferin abzubrechen.