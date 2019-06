Egger siegt beim Frauenlauf souverän

Nicole Egger hat beim Schweizer Frauenlauf das Rennen über 10 km gewonnen. Die Langenthalerin war als Favoritin in den Lauf gegangen und dominierte vom ersten Meter an. Schliesslich kam sie in 36:06 Minuten als Erste ins Ziel, über anderthalb Minuten vor einem Duo, das um den zweiten Platz kämpfte.

Astrid Leutert (Bern) bezwang im Schlussspurt Daniele Aeschbacher (Bärau). Für die Siegerin Egger spielte die Zeit keine grosse Rolle. Sie bestritt die 10 km aus dem Training heraus, wird sich bald in die Höhe nach St.Moritz begeben. Es ist möglich, dass sie die Schweiz Anfang Juli im Europacup über 10'000 m vertreten wird. (Berner Zeitung)