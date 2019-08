Hunderte von Sprints im Kopf

Kambundji hat eine wechselvolle Zeit hinter sich. Nach dem Gewinn von WM-Bronze in der Halle im Frühling 2018 durchbrach sie in 10,95 die magische Marke im Frauen-Sprint – um sich an der EM dann mit drei vierten Rängen selber am meisten zu enttäuschen. Cordey sucht das Positive. Oder drückt es zumindest so aus. Er findet es «super», dass Kambundji seit Dezember phasenweise beim einstigen britischen Nationaltrainer Steve Fudge trainiert und dort «auch im Zentrum steht». Er hat es schon 2013 mutig gefunden, dass sie ihn verlassen und nach Mannheim zu Valerij Bauer gewechselt hat. Er hat es verstanden, dass sie sich 2017 aus dessen engem Korsett befreien wollte und sich für den nächsten Schritt den Niederländer Henk Kraaijenhof aussuchte. Er fand es richtig, dass sie dieses Missverständnis schnell beendete. Und er fand es ebenso mutig, dass sie im Sommer nach ihrem Coup an der Hallen-WM den Amerikaner Rana Reider um einen Platz im Team anfragte. «Vor allem aber finde ich es mutig, dass sie zwischendurch immer wieder mich anruft und fragt: Chasch du?»

Das Gspüri fürs Richtige

Er kann. Immer. Er sagt: «Ich bin einfach da.» Natürlich weiss Cordey, dass keiner die Athletin so gut kennt wie er. Ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Auffassungsgabe, ihre Belastbarkeit. Er hat von jedem ihrer Läufe an Wettkämpfen ein Video, er hat von jedem ihrer Läufe den Film im Kopf. «Ich kann einschätzen, was passiert – das ist praktisch, manchmal aber auch blöd», findet er. Praktisch war es beim Citius-Meeting am Samstag, als er voraussagte, dass nach den 11,35 im Vorlauf über 100 m noch zwei Zehntel drin liegen. Kambundji lief im ­Final 11,15 und sicherte sich die WM- und Olympia-Limite.

Jacques Cordey, sind Sie jeweils der Lückenbüsser? «Auf keinen Fall.» Die Aushilfe? «Ja, ich helfe gerne, wenn ich kann. Weil es mich interessiert. Ich bin aber nicht der Besserwisser.» Aber der Bessermacher? «Vielleicht. Die Ergänzung zu Steve Fudge – im Moment. Der Zulieferer. Ich sehe nicht nur die Fehler, sondern liefere die Korrekturmöglichkeiten. Es interessiert mich zu sehr, wie sie läuft. Wir haben so viel miteinander gearbeitet, da ist eine Basis, wir müssen nicht viel reden miteinander. Der Zünder ist jeweils das Gspüri fürs Richtige.»

Nicht ganz erschliesst sich für Aussenstehende, wieso Cordey die Betreuung Kambundjis nicht vollumfänglich übernimmt. Für ihn ist das klar: «Ich kann ihr nicht den Umfang an Training bieten, den sie braucht.» Er sei irgendwo in ihrem Team, «da, wenn sie mich braucht». Man möchte ihm zurufen, dass er endlich sein Licht unter dem Scheffel hervorhole. Aber das ist nicht Jacques Cordey. Er sagt: «Ich komme nicht zu kurz.» Er ist der Analytiker im stillen Kämmerlein, der mit kurzen Whats­app-Nachrichten mehr bewegt als andere mit langen Anleitungen auf der Bahn. An diesem ­Wochenende wieder, wenn Kambundji an der Team-EM in Bydgoszcz über 200 m startet.