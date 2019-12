Wanders muss im Kopf fitter werden

Wanders hat eine Saison mit zwei Seiten hinter sich, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine mit persönlichen Bestzeiten über 800, 1500, 3000, 5000 und 10'000 m, dort in 27:17 Minuten mit einem hoch stehenden Schweizer Rekord, und: Europarekord im Halbmarathon (59:13). Die andere mit enttäuschenden, gar niederschmetternden Auftritten bei Weltklasse Zürich und eben an der WM.

Sieg und Streckenrekord: Julien Wanders letzten Sonntag an der Escalade in seiner Heimatstadt Genf. (Bild: Martial Trezzini/Keystone)

Werbeaufnahmen und Tests

Für den 23-jährigen Genfer hat bereits die Olympiasaison begonnen. Obwohl er am Sonntag in Lissabon an der Cross-EM das Jahr noch mit einer Medaille krönen will. Er hat den Anfang der Woche neben Werbeaufnahmen für einen Sponsoren auch für medizinische Tests genutzt, wie er das Ende Jahr immer tut. Wie haben sich die Kraftwerte verändert? Welche Übungen sind nötig, um spezifische Muskelgruppen besser auszubilden?

Marco Jäger, sein Trainer, sagt, es seien kleine Dinge, die jeweils angepasst werden müssten. Aber es ist letztlich das, was Wanders versucht, seit er in Iten im Hochland Kenias lebt: Die beiden Welten optimal zu nutzen, in denen er sich bewegt. Laufen wie die Kenianer, (Kraft) trainieren, sich ernähren und pflegen wie die Europäer.

«Er spielt sich selber etwas vor. Dabei verbrauchte er zu viel Energie, die ihm an der WM fehlte.»Marco Jäger, Trainer

An Wanders’ Fitness hat seit jeher niemand gezweifelt. An seinem mentalen Rüstzeug jedoch schon. Jäger sagt, die Zeit nach den Ferien des Läufers hätten sie für eine tiefere Analyse dieses Bereichs genutzt. Und sie sind zu aufschlussreichen Erkenntnissen gekommen: Die Saison hat Wanders mental zu viel Energie gekostet, genauer: Er ist zu verschwenderisch mit dieser Energie umgegangen. «Er hat an den Schweizer Meisterschaften beispielsweise vier Rennen bestritten – die 800 und die 1500 Meter waren erklärte Schnelligkeitstests. Für ihn waren es letztlich aber keine Tests mehr, sondern wirkliche Wettkämpfe. Und weil er sie nicht gewann, beschäftigte ihn das zwei Tage lang», sagt Jäger. «Es kamen dabei Zweifel auf, die nicht nötig waren.»

«Er läuft nicht zu viel»

Generell habe Wanders Mühe, sich eine Schwäche einzugestehen. So war er krank, als er von Weltklasse Zürich nach Kenia für die unmittelbare WM-Vorbereitung zurückkehrte. Dem Trainer berichtete er von einer Erkältung, in Wahrheit aber hatte er Fieber, absolvierte seine Trainings jedoch trotzdem. «Er spielt sich selber etwas vor. Dabei verbrauchte er zu viel Energie, die ihm an der WM fehlte», glaubt Jäger. Und nicht nur die Energie fehlte. «Auch die Freude, er hat sich nun in Genf viel mehr auf das Rennen gefreut und war nervöser als damals.»