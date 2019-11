Die Formel 1 will Sport sein, kein Spektakel

Schwerer, langsamer, spannender?

Weitere grosse Änderungen betreffen das Auto selbst. Der Niederländer Max Verstappen findet zwar, das sei nicht das, was er und seine Kollegen wollen würden. Schliesslich werden die Autos schwerer und damit langsamer. Was gerade einem wie Verstappen in die Karten spielen könnte, gilt er doch als einer der besten Überholer im Fahrerfeld. Das Minimumgewicht wird auf 768 kg steigen, auch durch grössere Reifen und Cockpits. Die Frontflügel werden simpler und weniger aerodynamisch, in der Gestaltung sind die Ingenieure nicht mehr so flexibel wie davor. Durch all diese Neuheiten sollen die Fahrer pro Runde bis zu 3,5 Sekunden verlieren, so berechnen es Experten.

2021 werden die Formel-1-Wochenenden kürzer, der Donnerstag wird gestrichen, dafür der Freitag etwas verlängert. Zudem darf bereits vor dem dritten Training nichts mehr am Auto geändert werden. Die Testwoche in Barcelona dauert neu nur sechs Tage statt acht. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagt: «Die Formel 1 sollte ein leistungsorientierter Sport bleiben und nicht nur ein Spektakel.»

Hamilton, der Pionier

Einer, der durch all diese Änderungen nicht mehr so locker von Sieg zu Sieg fahren soll, ist Lewis Hamilton. Der Serienweltmeister könnte in Zukunft mehr Konkurrenz bekommen. Was ihm, so berichtet er es selbst, offenbar nichts ausmacht. «Ich will ein Pionier in dieser neuen Ära sein», sagt er, es werde bestimmt eine sehr interessante Zeit. Um den Briten wurden in letzter Zeit Gerüchte des Rücktritts laut, nachdem er selbst mysteriöse Botschaften auf Instagram teilte.